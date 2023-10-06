Узнать больше

Колосков — о ЧМ-2030 на трёх континентах: ФИФА занимается глупостью

Короткая ссылка
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает недальновидным решение Международной федерации футбола (ФИФА) провести чемпионат мира 2030 года на территории трёх континентов.

«Никто не доживёт до этой поры. В ФИФА занимаются глупостью, сделав такой чемпионат мира. В Катаре провели блестящий чемпионат в нефутбольной стране. Все ведущие сборные мира и тренеры были там», — цитирует Колоскова «Матч ТВ».

По его мнению, сейчас никто не поедет в Южную Америку и Африку ради пары матчей.

«Футбольной семьи там не будет, а лететь 10 тыс. км ради одной игры — это же чушь. Как совет ФИФА принимает такие решения — уму непостижимо», — добавил Колосков.

4 октября стало известно, что чемпионат мира — 2030 впервые в истории пройдёт на трёх континентах. Матчи примут шесть стран из Южной Америки, Европы и Африки. Встречи будут проходить в Уругвае, Аргентине, Парагвае, Марокко, Испании и Португалии.

Ранее сообщалось, что матч сборной России с командой Кении будет учтён в рейтинге ФИФА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить