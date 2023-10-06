Спортивный директор «Гавра» заявил, что в клубе довольны игрой Кузяева

Спортивный директор «Гавра» Матье Бодмер считает, что российский полузащитник Далер Кузяев успешно адаптировался во французской команде.

«Мы очень довольны Далером. Он очень сильно помог нам. В лиге есть очень много очень хороших игроков, и у Кузяева есть потенциал стать одним из них. Далер очень быстро учит французский язык. Он уже почти всё понимает и говорит всё лучше и лучше», — цитирует Бодмера Sport24.

«Гавр» с девятью очками располагается на десятой строчке в турнирной таблице чемпионата Франции. Кузяев в семи матчах Лиги 1 забил два мяча.

Ранее сообщалось, что «Гавр» с Кузяевым уступил «Лиллю» и потерпел второе поражение в сезоне.