Смородская: рано называть переход Захаряна в «Реал Сосьедад» ошибкой

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что пока рано оценивать игру российского полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Ещё рано называть переход Захаряна ошибкой. Идёт адаптация к команде. Погодите ещё. Тренер хочет от него определённых результатов, пока он их не получил», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».

По её мнению, ясно, что «это непростая ситуация для Арсена».

«Всё протекает, я бы сказала, негладко. Но через месяц-два его можно ждать в основном составе», — добавила Смородская.

Захарян по медицинским показаниям уже пропустил четыре игры подряд. 20-летний россиянин в сезоне-2023/24 принял участие в трёх матчах, но не отличился результативными действиями.

«Реал Сосьедад» 19 августа объявил о переходе игрока из «Динамо». Соглашение с россиянином рассчитано до конца сезона-2028/29.

Ранее в «Реал Сосьедад» рассказали, что очень довольны Захаряном.