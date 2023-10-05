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Матч сборных России и Камеруна рассудит бригада из Саудовской Аравии

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Бригада арбитров из Саудовской Аравии назначена на товарищеский матч между футбольными сборными России и Камеруна.
Матч сборных России и Камеруна рассудит бригада из Саудовской Аравии
  • РИА Новости

Главным рефери стал Халид Салех Аль-Тураис, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Помогать ему будут судьи на линиях Омар Али Аль-Джамал и Хешам Мохаммед Аль-Рефаел.

Матч Россия — Камерун пройдёт 12 октября в Москве на домашнем стадионе столичного «Динамо» в Петровском парке.

ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что матч сборной России с командой Кении будет учтён в рейтинге ФИФА.

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