Гершкович — о заявлении Венгрии по допуску России: восторжествовал здравый смысл

Член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Михаил Гершкович отреагировал на заявление Венгерской федерации футбола (ВФФ) об уважении решения Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о допуске российских национальных команд до 17 лет к международным турнирам в нейтральном статусе.

«Тут двух мнений быть не может. Говорить слова благодарности, конечно, будет чересчур, но это действительно тот случай, когда восторжествовал здравый смысл. Вслед за Венгрией, надеюсь, подобная реакция будет и в других странах. Всё к этому придёт. Невозможно развивать футбол в такой обстановке не только у нас, но и во всём мире. Хотелось бы надеяться, что пойдёт цепная реакция, но в то же время это всё же не принцип домино, когда одна костяшка упала, а остальные вслед за ней. Тут множество факторов, которые влияют на ситуацию: отношения стран между собой, политическая обстановка. Надеюсь, что скоро вся эта история с бойкотами закончится и нашу страну вернут в мировое футбольное сообщество.

Отношение той или иной страны к нашей выражается не на словах, а делом, по поступкам. Вот этим заявлением Венгрия доказала свою лояльность к нашей стране. Тезис «Спорт — вне политики», увы, не действует, судя по тому, как себя ведут международные спортивные организации. В любом случае скажу ещё раз: надеемся, что здравый смысл восторжествует», — заявил Гершкович RT.

Ранее в Государственной думе назвали здравой позицию Венгрии относительно готовности играть с Россией.