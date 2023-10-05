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Матч сборной России с командой Кении будет учтён в рейтинге ФИФА

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В Российском футбольном союзе (РФС) сообщили, что товарищеский матч национальной команды против сборной Кении будет учтён в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).
Матч сборной России с командой Кении будет учтён в рейтинге ФИФА
  • РИА Новости

«Матч пойдёт в зачёт рейтинга ФИФА. Каждая сборная сможет произвести не более пяти замен. Ещё одну замену будет разрешено сделать в случае, если у кого-то из футболистов будет подозрение на сотрясение мозга», — заявили в РФС РИА Новости.

Встреча пройдёт 16 октября на стадионе «Титаник Мардан» в Анталье (Турция). Игра начнётся в 19:00 мск.

Тренировочные сборы сборной России стартуют 9 октября в Новогорске и завершатся 16 октября.

Ранее стал известен состав сборной России по футболу на октябрьский сбор.

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