Ягудин сообщил, что перенёс операцию на колене
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«Как сказала бы Татьяна Анатольевна: «Сделано». Осталось ещё второе колено, но это уже другая история», — написал Ягудин в своём Telegram-канале.
43-летний россиянин является олимпийским чемпионом, четырёхкратным чемпионом мира и трёхкратным чемпионом Европы. Фигурист завершил карьеру в 2003 году.
Ранее серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф Илья Авербух сообщил, что Ягудину предстоит операция на колене.