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Ягудин сообщил, что перенёс операцию на колене

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Российский фигурист Алексей Ягудин перенёс операцию на колене.
Ягудин сообщил, что перенёс операцию на колене
  • globallookpress.com
  • © Aleksey Smyshlyaev

«Как сказала бы Татьяна Анатольевна: «Сделано». Осталось ещё второе колено, но это уже другая история», — написал Ягудин в своём Telegram-канале.

43-летний россиянин является олимпийским чемпионом, четырёхкратным чемпионом мира и трёхкратным чемпионом Европы. Фигурист завершил карьеру в 2003 году.

Ранее серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф Илья Авербух сообщил, что Ягудину предстоит операция на колене.

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