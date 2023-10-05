Ягудин сообщил, что перенёс операцию на колене

Российский фигурист Алексей Ягудин перенёс операцию на колене.

«Как сказала бы Татьяна Анатольевна: «Сделано». Осталось ещё второе колено, но это уже другая история», — написал Ягудин в своём Telegram-канале.

43-летний россиянин является олимпийским чемпионом, четырёхкратным чемпионом мира и трёхкратным чемпионом Европы. Фигурист завершил карьеру в 2003 году.

Ранее серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф Илья Авербух сообщил, что Ягудину предстоит операция на колене.