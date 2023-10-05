Радимов: уже два месяца говорю, что Абаскаль хочет свалить

Бывший футболист сборной России и «Зенита» Владислав Радимов считает, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль не заинтересован в дальнейшей работе в клубе.

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