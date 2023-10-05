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Радимов: уже два месяца говорю, что Абаскаль хочет свалить

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Бывший футболист сборной России и «Зенита» Владислав Радимов считает, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль не заинтересован в дальнейшей работе в клубе.
Радимов: уже два месяца говорю, что Абаскаль хочет свалить
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Я уже месяца два говорю: Абаскаль хочет свалить. Отдайте вы ему эту неустойку, пусть уедет», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

4 октября «Спартак» проиграл «Динамо» в Кубке России со счётом 0:3.

«Спартак» по итогам десяти туров с 16 очками занимает седьмое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (24).

Ранее Максим Деменко высказался о возможной отставке главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

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