Радимов: уже два месяца говорю, что Абаскаль хочет свалить
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«Я уже месяца два говорю: Абаскаль хочет свалить. Отдайте вы ему эту неустойку, пусть уедет», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».
4 октября «Спартак» проиграл «Динамо» в Кубке России со счётом 0:3.
«Спартак» по итогам десяти туров с 16 очками занимает седьмое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (24).
Ранее Максим Деменко высказался о возможной отставке главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.