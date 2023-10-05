В CAS заявили, что не получали от «Ростова» обращений по ситуации с Норманном
- РИА Новости
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«В CAS по этому вопросу не обращались», — приводит заявление CAS «Спорт-Экспресс».
Игрок уехал из России в связи с происшествием с дронами в Москва-Сити якобы в целях безопасности.
9 августа генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что клуб намерен отстаивать свои интересы после того, как Норманн самовольно покинул расположение команды.
Ранее президент «Ростова» заявил, что клуб обратился в CAS по делу Норманна.