В CAS заявили, что не получали от «Ростова» обращений по ситуации с Норманном

В Спортивном арбитражном суде (CAS) сообщили, что не получали от «Ростова» обращений по ситуации с футболистом Матиасом Норманном.

«В CAS по этому вопросу не обращались», — приводит заявление CAS «Спорт-Экспресс».

Игрок уехал из России в связи с происшествием с дронами в Москва-Сити якобы в целях безопасности.

9 августа генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что клуб намерен отстаивать свои интересы после того, как Норманн самовольно покинул расположение команды.

Ранее президент «Ростова» заявил, что клуб обратился в CAS по делу Норманна.