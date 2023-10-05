Поздняков: решение УЕФА по юношеским сборным России определило новый ориентир
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«Есть дискриминация, из-за которой сотни наших атлетов уже находятся за бортом, в том числе лидеры. А команды были отлучены изначально, хотя недавнее решение УЕФА определило новый ориентир в этом плане», — приводит слова Позднякова РИА Новости.
4 октября ФИФА допустила к участию в турнирах юношеские сборные России. Россияне смогут принять участие в чемпионатах мира среди игроков не старше 17 лет в том случае, если квалифицируются через чемпионат Европы.
Ранее Украина призвала членов УЕФА присоединиться к бойкоту матчей с Россией.