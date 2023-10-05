Поздняков: решение УЕФА по юношеским сборным России определило новый ориентир

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустить юношеские сборные России определило ориентир для федераций в вопросе допуска российских спортсменов.

«Есть дискриминация, из-за которой сотни наших атлетов уже находятся за бортом, в том числе лидеры. А команды были отлучены изначально, хотя недавнее решение УЕФА определило новый ориентир в этом плане», — приводит слова Позднякова РИА Новости.

4 октября ФИФА допустила к участию в турнирах юношеские сборные России. Россияне смогут принять участие в чемпионатах мира среди игроков не старше 17 лет в том случае, если квалифицируются через чемпионат Европы.

Ранее Украина призвала членов УЕФА присоединиться к бойкоту матчей с Россией.