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Поздняков: решение УЕФА по юношеским сборным России определило новый ориентир

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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустить юношеские сборные России определило ориентир для федераций в вопросе допуска российских спортсменов.
Поздняков: решение УЕФА по юношеским сборным России определило новый ориентир
  • AFP
  • © FABRICE COFFRINI

«Есть дискриминация, из-за которой сотни наших атлетов уже находятся за бортом, в том числе лидеры. А команды были отлучены изначально, хотя недавнее решение УЕФА определило новый ориентир в этом плане», — приводит слова Позднякова РИА Новости.

4 октября ФИФА допустила к участию в турнирах юношеские сборные России. Россияне смогут принять участие в чемпионатах мира среди игроков не старше 17 лет в том случае, если квалифицируются через чемпионат Европы.

Ранее Украина призвала членов УЕФА присоединиться к бойкоту матчей с Россией.

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