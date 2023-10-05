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Путин поручил обеспечить поощрение спортсменов по итогам международных турниров

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Президент России Владимир Путин поручил обеспечить поощрение российских спортсменов и тренеров по итогам выступлений на международных соревнованиях.
Путин поручил обеспечить поощрение спортсменов по итогам международных турниров
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«В условиях внешнего санкционного давления в указанной области предусмотреть определение видов и форм данного поощрения и выделение из федерального бюджета дополнительных бюджетных ассигнований на эти цели», — приводит ТАСС указ со ссылкой на сайт Кремля.

Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов РФ.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее Поздняков заявил, что олимпийское движение не выдерживает политического давления.

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