В Федерации футбола Кении назвали команду России ведущей европейской сборной

Генеральный секретарь Федерации футбола Кении Барри Отиено назвал команду России ведущей европейской сборной.

«Мы верим, что эта игра даст Кении возможность не только сыграть с ведущей европейской сборной, но и подготовиться к отборочным матчам чемпионата мира», — приводит слова Отиено Sport24.

Сборная России по футболу проведёт товарищеский матч с командой Кении 16 октября на стадионе «Титаник Мардан» в Анталье (Турция).

Тренировочные сборы команды России стартуют 9 октября в Новогорске и завершатся 16 октября.

Ранее стал известен состав сборной России по футболу на октябрьский сбор.