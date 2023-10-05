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В Федерации футбола Кении назвали команду России ведущей европейской сборной

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Генеральный секретарь Федерации футбола Кении Барри Отиено назвал команду России ведущей европейской сборной.
В Федерации футбола Кении назвали команду России ведущей европейской сборной
  • РИА Новости

«Мы верим, что эта игра даст Кении возможность не только сыграть с ведущей европейской сборной, но и подготовиться к отборочным матчам чемпионата мира», — приводит слова Отиено Sport24.

Сборная России по футболу проведёт товарищеский матч с командой Кении 16 октября на стадионе «Титаник Мардан» в Анталье (Турция).

Тренировочные сборы команды России стартуют 9 октября в Новогорске и завершатся 16 октября.

Ранее стал известен состав сборной России по футболу на октябрьский сбор.

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