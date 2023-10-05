Узнать больше

Титов: российским футболистам надо убегать из РПЛ, если есть возможность

Короткая ссылка
Шестикратный чемпион в составе московского «Спартака» Егор Титов считает, что российским футболистам нужно уезжать в Европу.
Титов: российским футболистам надо убегать из РПЛ, если есть возможность
  • РИА Новости

«Надо убегать, если есть возможность! Бежать как можно скорее. Потому что у нас нет прогресса. Мы все видим, как сильно упал уровень нашего чемпионата. Если есть варианты, надо ехать и пробовать», — приводит слова Титова Sport24.

12 сентября сборная России сыграла вничью с командой Катара. Игра на стадионе «Эль-Джануб» завершилась со счётом 1:1. После матча Карпин дал совет футболистам уезжать из Российской премьер-лиги.

Ранее Игорь Акинфеев высказал своё мнение о словах главного тренера национальной команды Валерия Карпина, который посоветовал игрокам уезжать в европейские чемпионаты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить