Титов: российским футболистам надо убегать из РПЛ, если есть возможность

Шестикратный чемпион в составе московского «Спартака» Егор Титов считает, что российским футболистам нужно уезжать в Европу.

«Надо убегать, если есть возможность! Бежать как можно скорее. Потому что у нас нет прогресса. Мы все видим, как сильно упал уровень нашего чемпионата. Если есть варианты, надо ехать и пробовать», — приводит слова Титова Sport24.

12 сентября сборная России сыграла вничью с командой Катара. Игра на стадионе «Эль-Джануб» завершилась со счётом 1:1. После матча Карпин дал совет футболистам уезжать из Российской премьер-лиги.

Ранее Игорь Акинфеев высказал своё мнение о словах главного тренера национальной команды Валерия Карпина, который посоветовал игрокам уезжать в европейские чемпионаты.