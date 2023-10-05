Чернов: как объяснить 0:7 за два матча? Просто соперники «Спартака» были лучше

Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался о неудачах команды в последних матчах.

«Как можно объяснить 0:7 за два матча? Не знаю, что даже сказать. Просто соперники были лучше. В Самаре это явно бросалось в глаза», — приводит слова Чернова «Чемпионат».

4 октября «Спартак» проиграл «Динамо» в Кубке России со счётом 0:3.

А 1 октября красно-белые уступили «Крыльям Советов» со счётом 0:4 в матче десятого тура чемпионата России.

Ранее Чернов ответил на слухи о том, что главного тренера команды Гильермо Абаскаля могут уволить с его поста.