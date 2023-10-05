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Черчесов считает пост главного тренера сборной России государственной должностью

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Станислав Черчесов назвал пост главного тренера сборной России по футболу государственной должностью.
Черчесов считает пост главного тренера сборной России государственной должностью
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Всегда говорил: тренер национальной сборной — не приглашение, а назначение. Государственная должность. И только сейчас многие начинают понимать, что я имел в виду.

Когда назначили в сборную, были вопросы и проблемы. Первые месяцы прошли в режиме ломки, потому что где ты и где игроки? Но со временем баланс был найден», — приводит слова Черчесова объединение отечественных тренеров.

Черчесов возглавлял сборную России с 2016 по 2021 год. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала чемпионата мира по футболу в России.

Ранее Черчесов рассказал, почему принял решение отказаться от возможности возглавить команду из Саудовской Аравии.

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