Черчесов считает пост главного тренера сборной России государственной должностью

Станислав Черчесов назвал пост главного тренера сборной России по футболу государственной должностью.

«Всегда говорил: тренер национальной сборной — не приглашение, а назначение. Государственная должность. И только сейчас многие начинают понимать, что я имел в виду.

Когда назначили в сборную, были вопросы и проблемы. Первые месяцы прошли в режиме ломки, потому что где ты и где игроки? Но со временем баланс был найден», — приводит слова Черчесова объединение отечественных тренеров.

Черчесов возглавлял сборную России с 2016 по 2021 год. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала чемпионата мира по футболу в России.

Ранее Черчесов рассказал, почему принял решение отказаться от возможности возглавить команду из Саудовской Аравии.