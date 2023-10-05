Гвардиола — о матче с «Лейпцигом»: мы провели фантастический матч во всех аспектах
«Мы провели фантастический матч во всех аспектах. Всё было идеально. Все, кто вышел на замену, выходили со скамейки запасных с улыбкой, не жалуясь, что не вышли в стартовом составе», — цитирует Гвардиолу BBC.
Встреча на стадионе «Ред Булл-Арена» завершилась со счётом 3:1. Во второй встрече группы G «Црвена Звезда» сыграла вничью с «Янг Бойз» (2:2).
«Ман Сити» занимает первое место в таблице с шестью очками. «Лейпциг» расположился на второй строчке с тремя очками.
Ранее главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике высказался о поражении от «Ньюкасла» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.