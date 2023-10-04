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Деменко считает обидным крупное поражение «Спартака» от «Динамо» в Кубке России

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Бывший полузащитник московского «Спартака» Максим Деменко прокомментировал поражение красно-белых в матче Кубка России с «Динамо».

«Матч получился неплохим. «Динамо» одержало достойную победу с большим разрывом в счёте, но понятно, что «Спартак» располагается на первом месте в таблице и его уже не догнать. В любом случае, уступать так крупно обидно.
Да, в защите присутствовал Георгий Джикия, но, возможно, если бы вышли другие лидеры, то и встреча сложилась бы иначе. Касаемо действий Джикии: не могу сказать, что он напортачил, всё же поражение терпит команда. В любом случае, для футболиста важна любая встреча — будь то в Кубке страны или РПЛ», — заявил Деменко RT. 

Ранее Деменко высказался о возможной отставке главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

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