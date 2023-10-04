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Деменко: Абаскаль приближается к своей отставке

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Бывший полузащитник московского «Спартака» Максим Деменко высказался о возможной отставке главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Абаскаль приближается к своей отставке. У «Спартака» есть проблемы, и я думаю, данные разговоры ведутся уже давно. А если команда проиграет и ЦСКА, это станет более серьёзным ударом, чем разгром в Кубке. Любой тренер и футболист желают победить в каждом матче. Если говорить о грядущем дерби, в нём сложно выделить фаворита, поскольку армейцы также испытывают определённые сложности», — заявил Деменко RT.

Ранее бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от предстоящего матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.

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