Салихова заявила, что Каттани бы не довёл «Спартак» до нынешнего положения

Бывший член совета директоров футбольного клуба «Спартак» Зарема Салихова заявила, что бывший спортивный директор красно-белых Лука Каттани не довёл бы команду до таких результатов.

«Вопросы об отставке надо задавать спортивному директору. Раньше был один Лука Каттани, теперь весь «Лукойл». Лука не довёл бы до такой ситуации», — цитирует Салихову РИА Новости.

4 октября «Спартак» проиграл «Динамо» в Кубке России со счётом 0:3. Бело-голубые набрали восемь очков и поднялись на второе место в турнирной таблице группы D. Красно-белые с 12 баллами остались на первой строчке.

Ранее бывший футболист московского «Спартака» Егор Титов ответил на вопрос, необходимо ли красно-белым отправлять в отставку главного тренера Гильермо Абаскаля.