Титов: Черчесов никогда не пойдёт на готовое место
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«Карпин работает в другом клубе. А Черчесов в интервью явно дал всем понять, что отдыхает, анализирует и ездит по стране. Ещё он никогда не пойдёт на готовое место, где есть уже тренер. И это правильно», — цитирует Титова Sport24.
4 октября «Спартак» проиграл «Динамо» в Кубке России со счётом 0:3.
СМИ сообщали, что красно-белые заинтересованы в назначении тренера «Краснодара» Владимира Ивича вместо Гильермо Абаскаля. Отмечается, что в контракте сербского специалиста прописаны отступные за досрочный уход из клуба в размере €900 тыс.
«Спартак» по итогам десяти туров с 16 очками занимает седьмое место в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что «Спартак» не увольняет Абаскаля из-за нежелания платить неустойку.