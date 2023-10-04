Титов: Черчесов никогда не пойдёт на готовое место

Бывший футболист московского «Спартака» Егор Титов в интервью ответил на вопрос, необходимо ли красно-белым отправлять в отставку главного тренера Гильермо Абаскаля.

«Карпин работает в другом клубе. А Черчесов в интервью явно дал всем понять, что отдыхает, анализирует и ездит по стране. Ещё он никогда не пойдёт на готовое место, где есть уже тренер. И это правильно», — цитирует Титова Sport24.

4 октября «Спартак» проиграл «Динамо» в Кубке России со счётом 0:3.

СМИ сообщали, что красно-белые заинтересованы в назначении тренера «Краснодара» Владимира Ивича вместо Гильермо Абаскаля. Отмечается, что в контракте сербского специалиста прописаны отступные за досрочный уход из клуба в размере €900 тыс.

«Спартак» по итогам десяти туров с 16 очками занимает седьмое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что «Спартак» не увольняет Абаскаля из-за нежелания платить неустойку.