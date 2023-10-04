Чернов — об Абаскале: не надо никого увольнять

Защитник «Спартака» Никита Чернов ответил на слухи о том, что главного тренера команды Гильермо Абаскаля могут уволить с его поста.

«Мы всегда хотим побеждать. Сейчас проиграли «Динамо» в дерби. Наверное, не надо никого увольнять. Нужно просто играть как команда», — приводит слова Чернова «Матч ТВ».

4 октября «Спартак» проиграл «Динамо» в Кубке России со счётом 0:3.

Таким образом, бело-голубые набрали восемь очков и поднялись на второе место в турнирной таблице группы D. Красно-белые с 12 баллами остались на первой строчке.

Ранее Абаскаль заявил, что «Динамо» заслуженно обыграло «Спартак» в Кубке России.