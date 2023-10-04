Чернов — об Абаскале: не надо никого увольнять
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«Мы всегда хотим побеждать. Сейчас проиграли «Динамо» в дерби. Наверное, не надо никого увольнять. Нужно просто играть как команда», — приводит слова Чернова «Матч ТВ».
4 октября «Спартак» проиграл «Динамо» в Кубке России со счётом 0:3.
Таким образом, бело-голубые набрали восемь очков и поднялись на второе место в турнирной таблице группы D. Красно-белые с 12 баллами остались на первой строчке.
Ранее Абаскаль заявил, что «Динамо» заслуженно обыграло «Спартак» в Кубке России.