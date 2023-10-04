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Билялетдинов — о решении ФИФА допустить Россию: ни флага, ни гимна, унижают полностью

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Бывший тренер московского «Локомотива» Ринат Билялетдинов считает маловероятным, что Международная федерация футбола (ФИФА) допустит юношеские сборные России к турнирам под своей эгидой.

«Может, в ФИФА и хотят, чтобы наши футболисты участвовали в соревнованиях, но есть какие-то вышестоящие силы, которые заставляют отыгрываться на спортсменах через запреты. Хотя в Олимпийской хартии чётко прописано, что спорт — вне всего. Инициатива, конечно, хорошая, но я не думаю, что она будет реализована, пока не будет какого-то всецелого политического решения касаемо всех спортсменов. Будем надеяться на лучшее, но готовиться к худшему.

Даже если разрешат, запросто могут опять отменить всё перед самым стартом турниров, начать требовать какие-то условия. Унижают полностью: ни флага, ни гимна, ещё заставят какие-то политические заявления делать. Поэтому пока подождём», — заявил RT тренер.

Ранее Билялетдинов назвал ФИФА и УЕФА политизированными организациями.

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