В «Спартаке» рассказали, когда Тавареш вернётся в расположение команды
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«Тавареш должен вернуться в октябрьскую паузу на матчи сборных. К финальному этапу реабилитации он приступит в Москве. Сроков полного восстановления пока назвать не могу», — цитирует Зеленова РИА Новости.
Португалец порвал крестообразную связку колена во время подготовки сборной к чемпионату Европы U21.
В составе «Спартака» в сезоне-2022/23 Тавареш сыграл в 18 матчах во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что «Спартак» не увольняет Абаскаля, так как не хочет платить ему неустойку.