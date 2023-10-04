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В «Спартаке» рассказали, когда Тавареш вернётся в расположение команды

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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, когда защитник красно-белых Томаш Тавареш вернётся в расположение клуба.
В «Спартаке» рассказали, когда Тавареш вернётся в расположение команды
  • Gettyimages.ru

«Тавареш должен вернуться в октябрьскую паузу на матчи сборных. К финальному этапу реабилитации он приступит в Москве. Сроков полного восстановления пока назвать не могу», — цитирует Зеленова РИА Новости.

Португалец порвал крестообразную связку колена во время подготовки сборной к чемпионату Европы U21. 

В составе «Спартака» в сезоне-2022/23 Тавареш сыграл в 18 матчах во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что «Спартак» не увольняет Абаскаля, так как не хочет платить ему неустойку.

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