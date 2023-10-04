Узнать больше

В Федерации санного спорта России рассказали о возможном проведении тренировочных сборов в Китае

Короткая ссылка
Исполнительный директор Федерации санного спорта России (ФССР) Станислав Тюрин высказался о ситуации вокруг Международного олимпийского комитета (МОК) и планах России на проведение будущих соревнований.
В Федерации санного спорта России рассказали о возможном проведении тренировочных сборов в Китае
  • РИА Новости

«Что касается вопроса о разделении юниоров для их допуска к соревнованиям от основных спортсменов, такая инициатива должна идти от международной федерации. На сегодняшний момент нам никаких предложений от них не поступало.

Со своей стороны, мы всегда готовы проводить в России соревнования любого уровня. Но тут надо учесть тот факт, что 95% наших конкурентов являются в подавляющем большинстве представителями Северной Америки и Европы. У нас идёт определённый диалог с Китаем о возможности проведения тренировочных мероприятий в этой стране», — заявил Тюрин RT.

Ранее в Союзе конькобежцев России заявили о приглашении детей из ряда стран для участия в турнирах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить