В Федерации санного спорта России рассказали о возможном проведении тренировочных сборов в Китае

Исполнительный директор Федерации санного спорта России (ФССР) Станислав Тюрин высказался о ситуации вокруг Международного олимпийского комитета (МОК) и планах России на проведение будущих соревнований.

«Что касается вопроса о разделении юниоров для их допуска к соревнованиям от основных спортсменов, такая инициатива должна идти от международной федерации. На сегодняшний момент нам никаких предложений от них не поступало.

Со своей стороны, мы всегда готовы проводить в России соревнования любого уровня. Но тут надо учесть тот факт, что 95% наших конкурентов являются в подавляющем большинстве представителями Северной Америки и Европы. У нас идёт определённый диалог с Китаем о возможности проведения тренировочных мероприятий в этой стране», — заявил Тюрин RT.

Ранее в Союзе конькобежцев России заявили о приглашении детей из ряда стран для участия в турнирах.