В Федерации санного спорта России рассказали о возможном проведении тренировочных сборов в Китае
- РИА Новости
«Что касается вопроса о разделении юниоров для их допуска к соревнованиям от основных спортсменов, такая инициатива должна идти от международной федерации. На сегодняшний момент нам никаких предложений от них не поступало.
Со своей стороны, мы всегда готовы проводить в России соревнования любого уровня. Но тут надо учесть тот факт, что 95% наших конкурентов являются в подавляющем большинстве представителями Северной Америки и Европы. У нас идёт определённый диалог с Китаем о возможности проведения тренировочных мероприятий в этой стране», — заявил Тюрин RT.
Ранее в Союзе конькобежцев России заявили о приглашении детей из ряда стран для участия в турнирах.