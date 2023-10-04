В Бельгии назвали знаковым решение УЕФА о допуске сборных России до 17 лет

Королевская футбольная ассоциация Бельгии высказалась о решении Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустить сборные России до 17 лет к международным турнирам.

«Частичная отмена этого решения является знаковым выбором, учитывая геополитический контекст. Мы проконсультируемся с другими федерациями и УЕФА, прежде чем давать дальнейшие комментарии по этому вопросу», — приводит слова неназванного представителя Королевской футбольной ассоциации Бельгии ТАСС.

26 сентября 2023 года исполком УЕФА выступил с предложением допустить юниорскую сборную России к международным соревнованиям. При этом в организации заявили, что не допустят остальные российские команды к турнирам до окончания специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что ФИФА может допустить юношеские сборные России до турниров.