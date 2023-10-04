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Президент «Урала» Иванов рассказал, как относится к «Ельцин-Центру»

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Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о своём отношении к «Ельцин-Центру» в Екатеринбурге.
Президент «Урала» Иванов рассказал, как относится к «Ельцин-Центру»
  • РИА Новости

«Я очень положительно отношусь к «Ельцин-Центру». Ельцин дал людям свободу. Но лично я не считаю, что в этом виноват Борис Николаевич. Можно сказать, что плохую роль в российской истории сыграл Михаил Сергеевич Горбачёв, он не удержал страну. А Борис Николаевич худо-бедно как-то начал собирать Россию, сделал её таким же государством, как Советский Союз, — сильным, крепким», — приводит слова Иванова журналист Нобель Арустамян в своём YouTube-канале.

«Урал» после десяти туров с 15 очками располагается на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России.

Напомним, что в десятом туре «Ростов» в большинстве сыграл вничью с екатеринбургским клубом (2:2). На матче работала бригада арбитров во главе с Романом Галимовым из Улан-Удэ.

Ранее сообщалось, что ЭСК рассмотрит пять эпизодов матча между «Ростовом» и «Уралом».

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