Чавес — об игре Месси: он как никто другой умеет пользоваться свободными зонами

Полузащитник «Динамо» Луис Чавес вспомнил, как играл против нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси.

«Лео — суперигрок! Очень талантливый, умный и интеллигентный. Он как никто другой умеет пользоваться свободными зонами. Закрывались как только могли, но всё равно уступили 0:2», — цитирует Чавеса «Спорт-Экспресс».

27 августа полузащитник стал игроком «Динамо». Контракт между сторонами подписан до 2027 года. Он стал первым мексиканцем в истории чемпионата России.

Ранее владелец «Интер Майами» пообещал Месси организовать прощание с «Барселоной».