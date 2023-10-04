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Чавес — об игре Месси: он как никто другой умеет пользоваться свободными зонами

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Полузащитник «Динамо» Луис Чавес вспомнил, как играл против нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси.
Чавес — об игре Месси: он как никто другой умеет пользоваться свободными зонами
  • Gettyimages.ru

«Лео — суперигрок! Очень талантливый, умный и интеллигентный. Он как никто другой умеет пользоваться свободными зонами. Закрывались как только могли, но всё равно уступили 0:2», — цитирует Чавеса «Спорт-Экспресс».

27 августа полузащитник стал игроком «Динамо». Контракт между сторонами подписан до 2027 года. Он стал первым мексиканцем в истории чемпионата России.

Ранее владелец «Интер Майами» пообещал Месси организовать прощание с «Барселоной».

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