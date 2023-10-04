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Генсек Федерации футбола Камеруна: всегда готовы прийти на помощь России

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Генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна Блез Джунан высказался о взаимоотношениях с Россией.
Генсек Федерации футбола Камеруна: всегда готовы прийти на помощь России
  • Gettyimages.ru

«Наши страны сотрудничают в политике, обороне: мы всегда готовы прийти на помощь России, а ваша страна готова помочь нам. Главное для нас — построить дружбу между странами и обеспечить сотрудничество во всех сферах, в том числе и в футболе», — цитирует Джунана Sport24.

2 октября стал известен состав сборной России по футболу на октябрьский сбор. Всего в списки тренерского штаба на октябрьские сборы попали 29 футболистов.

12 октября сборная России сыграет с Камеруном, а 16 октября встретится с Кенией.

Ранее сообщалось, что матч сборных России и Камеруна пойдёт в рейтинг ФИФА.

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