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Журова назвала несправедливым решение о недопуске россиян к юношеским Играм

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Депутат Государственной думы России Светлана Журова прокомментировала решение Международного олимпийского комитета (МОК) не допускать российских спортсменов к зимним юношеским Олимпийским играм 2024 года.
Журова назвала несправедливым решение о недопуске россиян к юношеским Играм
  • РИА Новости

«Безусловно, можно также не исключать и определённого давления со стороны Южной Кореи как хозяйки турнира. Такого возможного варианта стоит опасаться всем участникам соревнований в нейтральном статусе. Если вас допускают, далеко не факт, что страна, на территории которой предстоит участие, тебя примет.

Безусловно, это несправедливое решение, но его логика объяснима. Позволю себе сослаться на Олимпийскую хартию. Там сказано, что соревнования проводятся между спортсменами, а не странами, и не стоит заниматься подменой понятий», — заявила депутат RT.

Ранее Журова выразила мнение, что МОК хочет ослабить Россию, не допустив российских юниоров к соревнованиям.

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