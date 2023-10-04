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Нуждов: пригласили много стран для участия в клубных соревнованиях по биатлону

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Глава Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов заявил, что в клубных соревнованиях точно примут участие Китай и Белоруссия, но приглашены и другие страны.
Нуждов: пригласили много стран для участия в клубных соревнованиях по биатлону
  • РИА Новости

«Пока в организованном от нашей лиги турнире точно примут участие Белоруссия и Китай. Сейчас мы хорошо понимаем, с кем нам стоит сотрудничать, а с кем нет. У нас хороший контакт с немалым количеством международных федераций биатлона, они нас поддерживают.

Но в целом к России репрессивный подход: «только попробуйте где-то с русскими связаться, и мы ваши команды не допустим к участию в Кубке мира». Наша лига пригласила много стран для сотрудничества, но, пока каждая не заявит о своём членстве, список называть не будем», — заявил RT Нуждов.

Ранее Нуждов рассказал подробности о клубном турнире, который планируется провести в Ханты-Мансийске 18—19 ноября.

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