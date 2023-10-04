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Тарпищев: Медведев не будет фаворитом в финале турнира в Пекине

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказал мнение, что российский теннисист Даниил Медведев не является фаворитом в финальном матче турнира в Пекине против итальянца Янника Синнера.
Тарпищев: Медведев не будет фаворитом в финале турнира в Пекине
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«Нельзя сказать, что Даня будет фаворитом в финале. Он, конечно, хорошо играет на харде, но корт достаточно медленный. Покрытие — что-то среднее между землёй и хардом. Поэтому преимущество в розыгрыше будет у соперника. Но Медведев сможет побороться», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Напомним, что россиянин обыграл немца Александра Зверева в полуфинале со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 25 минут.

4 октября Медведев сыграет с Синнером.

Ранее Медведев прокомментировал выход в финал турнира в Пекине.

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