Тарпищев: Медведев не будет фаворитом в финале турнира в Пекине
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«Нельзя сказать, что Даня будет фаворитом в финале. Он, конечно, хорошо играет на харде, но корт достаточно медленный. Покрытие — что-то среднее между землёй и хардом. Поэтому преимущество в розыгрыше будет у соперника. Но Медведев сможет побороться», — цитирует Тарпищева ТАСС.
Напомним, что россиянин обыграл немца Александра Зверева в полуфинале со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 25 минут.
4 октября Медведев сыграет с Синнером.
Ранее Медведев прокомментировал выход в финал турнира в Пекине.