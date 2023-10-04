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Васильев: будущее в биатлоне за клубными соревнованиями

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Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев заявил, что создание Международной профессиональной клубной лиги было необходимым.
Васильев: будущее в биатлоне за клубными соревнованиями
  • РИА Новости

«Идея заключается в том, что нужно переходить на клубную систему. В хоккее, например, раньше тоже проводился чемпионат России, другие подобные соревнования, но потом решили, что нужно приходить к международным стандартам. Клубы сами должны заботиться о своём бюджете и делать соревнования коммерческими. Подобным образом пришла идея создать в России клубный биатлон.

Будущее именно за такой системой. А сейчас, когда наши спортсмены не выступают на международных соревнованиях, появилась хорошая возможность сформировать подобную лигу и провести турнир перед стартом Кубка России», — заявил RT Васильев.

Ранее Васильев высказал мнение, что международный турнир от профессиональной клубной лиги является хорошей мотивацией для спортсменов.  

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