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Салихова: Абаскаль был в адеквате, пока не началось подношение благ и даров

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Жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова отреагировала на возможную отставку главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Абаскаль первые полгода был в адеквате, пока не началось подношение всевозможных благ и даров. Он своей усердной работой нивелировал эффект от трансферных провалов нового менеджмента. Вскружили молодую рыжую голову господа из ЛУКОЙЛа», — цитирует Салихову Sport24.

По информации СМИ, красно-белые заинтересованы в назначении тренера «Краснодара» Владимира Ивича вместо Гильермо Абаскаля. Отмечается, что в контракте сербского специалиста прописаны отступные за досрочный уход из клуба в размере €900 тыс.

«Спартак» по итогам десяти туров с 16 очками занимает седьмое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (24).

Ранее трёхкратный серебряный призёр чемпионата СССР в составе московского «Спартака» Валерий Гладилин выразил мнение, что Абаскаль не должен покинуть красно-белых.

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