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Пятибратов: частая смена игроков «Спартака» на поле напоминает брожение

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Бывший главный тренер воронежского «Факела» Дмитрий Пятибратов считает, что постоянная ротация состава не идёт на пользу московскому «Спартаку».

«Назовите мне два матча подряд, когда «Спартак» выходит в одних и тех же сочетаниях. Такого не бывает в футболе, когда ты постоянно ротируешь, и у тебя всё должно идти в гору. Да, бывают травмы и неизбежности. Но игроков в обороне нужно менять минимально», — цитирует Пятибратова «Матч ТВ».

По его мнению, Гильермо Абаскалю, «очень сложно работать в таком юном возрасте в такой большой команде».

«Мы видим, что нет стабильности, прочности, частая смена игроков на поле напоминает небольшое брожение. Большая команда должна бороться за чемпионство», — добавил Пятибратов.

По информации СМИ, красно-белые заинтересованы в назначении наставника «Краснодара» Владимира Ивича вместо Гильермо Абаскаля.

Отмечается, что в контракте сербского специалиста прописаны отступные за досрочный уход из клуба в размере €900 тыс.

«Спартак» по итогам десяти туров с 16 очками занимает седьмое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (24).

Ранее Абаскаль заявил, что московская команда не заслужила такого крупного поражения от самарских «Крыльев Советов» в матче десятого тура чемпионата России по футболу.

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