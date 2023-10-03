Пятибратов: частая смена игроков «Спартака» на поле напоминает брожение

Бывший главный тренер воронежского «Факела» Дмитрий Пятибратов считает, что постоянная ротация состава не идёт на пользу московскому «Спартаку».

«Назовите мне два матча подряд, когда «Спартак» выходит в одних и тех же сочетаниях. Такого не бывает в футболе, когда ты постоянно ротируешь, и у тебя всё должно идти в гору. Да, бывают травмы и неизбежности. Но игроков в обороне нужно менять минимально», — цитирует Пятибратова «Матч ТВ».

По его мнению, Гильермо Абаскалю, «очень сложно работать в таком юном возрасте в такой большой команде».

«Мы видим, что нет стабильности, прочности, частая смена игроков на поле напоминает небольшое брожение. Большая команда должна бороться за чемпионство», — добавил Пятибратов.

По информации СМИ, красно-белые заинтересованы в назначении наставника «Краснодара» Владимира Ивича вместо Гильермо Абаскаля.

Отмечается, что в контракте сербского специалиста прописаны отступные за досрочный уход из клуба в размере €900 тыс.

«Спартак» по итогам десяти туров с 16 очками занимает седьмое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (24).

Ранее Абаскаль заявил, что московская команда не заслужила такого крупного поражения от самарских «Крыльев Советов» в матче десятого тура чемпионата России по футболу.