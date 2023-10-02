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«Аль-Иттихад» отказался выходить на матч азиатской ЛЧ из-за бюста Сулеймани

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Руководство саудовского футбольного клуба «Аль-Иттихад» приняло решение отказаться от матча второго тура группового этапа азиатской Лиги чемпионов с иранским «Сепаханом» в Исфахане по политическим мотивам.

Дело в том, что принимающая сторона установила на стадионе три бюста бывшего командующего силами «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани. Саудовский клуб счёл подобные действия неприемлемыми и не стал выводить команду на поле, сообщает As.

Уточняется, что бюсты были помещены за судейской будкой и скамейками запасных.

Игра должна была пройти в Исфахане (Иран) 2 октября. 

Напомним, что Саудовская Аравия разорвала дипломатические отношения с Ираном в январе 2016 года после атаки протестующими её посольства в Тегеране.

Ранее нападающий саудовского «Аль-Хиляля» Неймар оценил состояние газона на стадионе «Азади» в Тегеране перед матчем группового этапа азиатской Лиги чемпионов с иранским «Нассаджи Мазандаран».

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