«Аль-Иттихад» отказался выходить на матч азиатской ЛЧ из-за бюста Сулеймани
Дело в том, что принимающая сторона установила на стадионе три бюста бывшего командующего силами «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани. Саудовский клуб счёл подобные действия неприемлемыми и не стал выводить команду на поле, сообщает As.
Уточняется, что бюсты были помещены за судейской будкой и скамейками запасных.
Игра должна была пройти в Исфахане (Иран) 2 октября.
Напомним, что Саудовская Аравия разорвала дипломатические отношения с Ираном в январе 2016 года после атаки протестующими её посольства в Тегеране.
Ранее нападающий саудовского «Аль-Хиляля» Неймар оценил состояние газона на стадионе «Азади» в Тегеране перед матчем группового этапа азиатской Лиги чемпионов с иранским «Нассаджи Мазандаран».