Салтыков положительно оценил решение УЕФА о допуске юниорских сборных России

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Никита Салтыков считает положительной новость о решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустить юниорские сборные России до участия в международных соревнованиях.

«Конечно, приятно, что молодые игроки будут получать такую практику. Для нас это очень положительная новость», — цитирует Салтыкова ТАСС.

УЕФА допустил к участию в международных турнирах юношеские сборные России (игроки не старше 17 лет) в нейтральном статусе. Немногим позже о бойкоте соревнований с участием россиян объявили Англия, Украина, Польша, Латвия, Литва, Швеция, Дания и Норвегия.

ФИФА и УЕФА отстранила российские сборные и клубы от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Ранее полузащитник московского ЦСКА Максим Мухин предположил, что после допуска юношеских сборных УЕФА снимет санкции и с главной национальной команды.