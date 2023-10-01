Кириенко: в России около 4 млн человек занимаются боевыми искусствами
«Сегодня боевыми искусствами в России занимается около 4 млн человек. Практически все они входят в федерации, объединённые Российским союзом боевых искусств», — цитирует Кириенко ТАСС.
Сопредседатель Российского союза боевых искусств выступил по видеосвязи на образовательном семинаре для руководителей филиалов и федераций — членов (РСБИ) в Пятигорске.
Ранее Кириенко заявил, что фестиваль молодёжи перечеркнёт попытки культурной изоляции России.