Кириенко: в России около 4 млн человек занимаются боевыми искусствами

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко заявил, что авторитет тренеров по боевым искусствам должен использоваться в воспитании подрастающего поколения в России.

«Сегодня боевыми искусствами в России занимается около 4 млн человек. Практически все они входят в федерации, объединённые Российским союзом боевых искусств», — цитирует Кириенко ТАСС.

Сопредседатель Российского союза боевых искусств выступил по видеосвязи на образовательном семинаре для руководителей филиалов и федераций — членов (РСБИ) в Пятигорске.

Ранее Кириенко заявил, что фестиваль молодёжи перечеркнёт попытки культурной изоляции России.











