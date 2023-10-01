Узнать больше

Кириенко: в России около 4 млн человек занимаются боевыми искусствами

Короткая ссылка
Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко заявил, что авторитет тренеров по боевым искусствам должен использоваться в воспитании подрастающего поколения в России.

«Сегодня боевыми искусствами в России занимается около 4 млн человек. Практически все они входят в федерации, объединённые Российским союзом боевых искусств», — цитирует Кириенко ТАСС.

Сопредседатель Российского союза боевых искусств выступил по видеосвязи на образовательном семинаре для руководителей филиалов и федераций — членов (РСБИ) в Пятигорске.

Ранее Кириенко заявил, что фестиваль молодёжи перечеркнёт попытки культурной изоляции России.





Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить