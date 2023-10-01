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Юран сказал, что смеялся над решениями ЭСК по матчу «Пари НН» — «Спартак»

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Главный тренер нижегородского «Пари НН» Сергей Юран заявил, что не смог удержаться от смеха, изучив решения Экспертно-судейской комиссии (ЭКС) Российского футбольного союза (РФС) по матчу Кубка России с московским «Спартаком».

«Взахлёб смеялся по решениям ЭСК. Специальный удар, неспециальный, устал комментировать. Тренеры уже просто молчат, как надо, так и будут трактовать. Есть руководители, уже смешно мне комментировать», — цитирует Юрана ТАСС.

«Спартак» 19 сентября разгромил «Пари НН» со счётом 3:0. ЭСК РФС поддержала все решения главного арбитра матча Евгения Буланова. 

«Спартак» с 12 очками досрочно с первого места вышел из группы D в плей-офф Кубка России. «Пари НН» (два очка) занимает четвёртое место в турнирной таблице.

Ранее Юран заявил, что не простил бы себе, если бы не отпустил Сулейманова в «Локомотив».






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