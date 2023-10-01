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Губернатор Нижегородской области: «Пари НН» заслужил победу над «Локо»

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что «Пари НН» должен был брать три очка в матче десятого тура чемпионата России по футболу с московским «Локомотивом».

«Результатами клуба в этом сезоне доволен, сегодняшним — нет. Заслуживали победу, рикошет. Мы ничего не ждём. Работаем на победу, а дальше уже как получится», — цитирует Никитина «Спорт-Экспресс».

Игра в Москве завершилась со счётом 1:0 в пользу железнодорожников. Победный мяч забил Рифат Жемалетдинов (84-я минута).

«Локомотив» (18 очков) занимает третье место в турнирной таблице. «Пари НН» (14) располагается на девятой строчке.

Ранее Михаил Галактионов заявил, что «Локомотив» ожидал тяжёлую игру с «Пари НН» после эмоционального матча с «Зенитом».

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