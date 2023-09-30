Федотов: Игнашевич усилил бы оборону ЦСКА сто процентов
«Думаю, что он участвует в тренировочном процессе во всём. Надо отдать должное, человек хорошо сложен и следит за собой. Это одно из условий. Думаю, что усилил бы ЦСКА сто процентов», — сказал Федотов в эфире «Матч ТВ».
Он подчеркнул, что 44-летний Сергей Игнашевич находится в «великолепной форме».
Будучи игроком в составе ЦСКА Игнашевич в том числе завоевал Кубок УЕФА и стал пятикратным чемпионом России (один раз с московским «Локомотивом»). На его счету всего 21 трофей на клубном уровне. Он также является бронзовым призёром чемпионата Европы (2008).
Ранее Игнашевич взял вину на себя за поражение от ЦСКА в матче РПЛ.