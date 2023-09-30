Роналду после победы над «Аль-Таи» призвал игроков «Аль-Насра» не останавливаться

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отреагировал на победу команды над «Аль-Таи» в чемпионате Саудовской Аравии.

«Ещё одна важная победа. Девять побед подряд! Отличная работа, команда! Давайте продолжим хорошо работать», — написал Роналду в соцсетях.

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «Аль-Насра». 38-летний португальский форвард отметился голом и результативной передачей.

На счету Роналду в текущем сезоне десять мячей и шесть голевых пасов в девяти матчах во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси и Роналду могут сыграть в товарищеском матче между «Интер Майами» и «Аль-Насром».