Роналду после победы над «Аль-Таи» призвал игроков «Аль-Насра» не останавливаться
«Ещё одна важная победа. Девять побед подряд! Отличная работа, команда! Давайте продолжим хорошо работать», — написал Роналду в соцсетях.
Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «Аль-Насра». 38-летний португальский форвард отметился голом и результативной передачей.
На счету Роналду в текущем сезоне десять мячей и шесть голевых пасов в девяти матчах во всех турнирах.
Ранее сообщалось, что Лионель Месси и Роналду могут сыграть в товарищеском матче между «Интер Майами» и «Аль-Насром».