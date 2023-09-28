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Юран — о переходе Сулейманова в «Локомотив»: надо было дать игроку шанс

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Главный тренер нижегородского «Пари НН» Сергей Юран считает, что переход нападающего Тимура Сулейманова в московский «Локомотив» положительно скажется на карьере футболиста.

«Сулейманов из школы «Локомотива», поэтому я не имел права не дать ему шанса попробовать себя в более серьёзном клубе, где ставятся более серьёзные задачи», — цитирует Юрана «Матч ТВ».

По словам экс-форварда московского «Спартака», его решение поймёт только человек, который играл в футбол.

«Потому что у футболиста всегда есть цель. Сыграть, наверное, в клубе более серьёзном. «Локомотив» — это один из флагманов нашего чемпионата, неоднократный чемпион, Кубок выигрывал», — добавил Юран.

Сулейманов перешёл в «Локомотив» на правах аренды до конца текущего чемпионата с опцией выкупа. 23-летний нападающий в сезоне-2023/24 в 13 матчах во всех турнирах забил три мяча.

Ранее Юран заявил, что не простил бы себе, если бы не отпустил Сулейманова в «Локомотив».

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