Фернандес — о Семаке: это один из величайших тренеров в истории России

Защитник «Зенита» Марио Фернандес высказался о главном тренере петербургского клуба Сергее Семаке.

«Это один из величайших тренеров в истории России. Победитель. По натуре Семак очень спокойный человек, излучает уверенность, всегда защищает игроков, вселяет веру. Мне это близко», — цитирует Фернандеса Sport24.

Напомним, что Семак был назначен главным тренером петербургского клуба в 2018 году. При специалисте команда из Санкт-Петербурга завоевала трофей чемпионата России пять раз подряд.

Ранее Фернандес высказался об игре игрока «Монако» Александра Головина.