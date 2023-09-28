Фернандес — о Семаке: это один из величайших тренеров в истории России

Фернандес — о Семаке: это один из величайших тренеров в истории России
«Это один из величайших тренеров в истории России. Победитель. По натуре Семак очень спокойный человек, излучает уверенность, всегда защищает игроков, вселяет веру. Мне это близко», — цитирует Фернандеса Sport24.
Напомним, что Семак был назначен главным тренером петербургского клуба в 2018 году. При специалисте команда из Санкт-Петербурга завоевала трофей чемпионата России пять раз подряд.
Ранее Фернандес высказался об игре игрока «Монако» Александра Головина.