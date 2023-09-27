CdS: Осимхен не поздоровался с одноклубниками перед игрой «Наполи» с «Удинезе»

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен не поздоровался с одноклубниками после прибытия в отель перед игрой с «Удинезе».

Как сообщает Corriere dello Sport, игрок игнорировал нескольких футболистов, но пожал руку начальнику команды Джузеппе Санторо.

Конфликт Осимхена с «Наполи» начался после матча пятого тура Серии А с «Болоньей» (0:0). Пресс-служба клуба опубликовала видео, как футболист выпрашивает пенальти, а после не забивает его. Позже видео было удалено.

Ранее сообщалось, что Осимхен удалил из соцсетей фотографии, связанные с этапом карьеры в «Наполи».