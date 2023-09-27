Сборная России до 14 лет примет участие в турнире развития УЕФА в Минске
Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Россия сыграет с командами Киргизии (5 октября), Таджикистана (3 октября) и Белоруссии (8 октября).
Турнир пройдёт с 3 по 8 октября.
26 сентября стало известно, что УЕФА выступил с предложением допустить юниорскую сборную России к международным турнирам. Матчи женские и мужские команды будут проводить без флага, гимна и не на территории России.
Ранее Валуев скептически оценил отмену отстранения российских команд U17.