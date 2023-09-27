Глава Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов назвал мировую антидопинговую систему неэффективной.

«Практика доказывает, что мировая антидопинговая система абсолютно неэффективна. Как максимум — коррумпирована, как минимум — неэффективна. Идёт политически ангажированная работа против России», — приводит слова Агапитова ТАСС.

22 сентября 2023 года в WADA заявили, что РУСАДА продолжает не соответствовать антидопинговому кодексу.

В декабре 2019 года после серии допинговых скандалов вокруг российского спорта исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу и отстранил российских спортсменов на четыре года от участия в международных турнирах.

Ранее Вероника Логинова рассказала, что WADA имеет к РУСАДА три основные претензии.