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Агапитов назвал мировую антидопинговую систему неэффективной

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Глава Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов назвал мировую антидопинговую систему неэффективной.

«Практика доказывает, что мировая антидопинговая система абсолютно неэффективна. Как максимум — коррумпирована, как минимум — неэффективна. Идёт политически ангажированная работа против России», — приводит слова Агапитова ТАСС.

22 сентября 2023 года в WADA заявили, что РУСАДА продолжает не соответствовать антидопинговому кодексу.

В декабре 2019 года после серии допинговых скандалов вокруг российского спорта исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу и отстранил российских спортсменов на четыре года от участия в международных турнирах. 

Ранее Вероника Логинова рассказала, что WADA имеет к РУСАДА три основные претензии.

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