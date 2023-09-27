Комиссия спортсменов МОК обсудит рекомендации в отношении россиян 1 октября

Комиссия спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) обсудит рекомендации по допуску россиян к турнирам на международном форуме спортсменов.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Форум состоится с 1 по 2 октября в Лозанне.

Рекомендации международным федерациям и организаторам международных спортивных мероприятий будут обсуждаться в первый день.

28 марта МОК рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее глава ОКР Станислав Поздняков заявил, что доверие между ОКР и МОК на крайне низком уровне.