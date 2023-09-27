Городовой рассказал, что не смог привыкнуть к еде во время жизни в Норвегии

Российский голкипер московской «Родины» Алексей Городовой рассказал, что во времена выступлений в Норвегии не смог привыкнуть к местной еде.

«В Норвегии нельзя привыкнуть к их еде — просто буэээ! Как они едят фрикадельки с джемом?! Это же странно!» — цитирует Городового Sport24.

Футболисту также не понравилось, что за общим столом норвежцы говорили только по-норвежски, но при этом знали английский язык.

Вратарь играл за норвежский «Конгсвингер» с января 2017-го по январь 2019 года.

В нынешнем сезоне 30-летний россиянин пропустил 13 мячей в девяти матчах за «Родину». Вратарь выступал за воронежский «Факел» с января 2022-го по июнь 2023 года.

Ранее Городовой рассказал, какую зарплату получал в воронежском «Факеле».