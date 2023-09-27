В РФС назвали «важным шагом» решение УЕФА допустить юниорские сборные России

В Российском футбольном союзе (РФС) отреагировали на решение исполкома УЕФА допустить юниорские сборные России к международным соревнованиям.

«Допуск российских юниорских сборных — важный шаг к возвращению России к официальным международным матчам. В ближайшее время РФС обсудит с УЕФА конкретные условия и детали участия наших юниорских команд в соревнованиях под эгидой УЕФА», — цитирует пресс-службу РФС «Чемпионат».

Отмечается, что в РФС продолжат вести диалог с УЕФА о возвращении российских клубов, взрослых и молодёжных сборных команд к официальным международным соревнованиям.

26 сентября 2023 года исполком УЕФА выступил с предложением допустить юниорскую сборную России U-17 к международным соревнованиям. При этом в организации заявили, что не допустят остальные российские команды на турниры до окончания специальной военной операции.

Ранее Украина призвала все страны бойкотировать матчи с участием российских команд.