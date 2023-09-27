Гаджиев назвал ожидаемым бойкот Англией матчей с участием российских команд

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев отреагировал на бойкот Англией соревнований под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с участием российских команд.

«На мой взгляд, данная реакция от Англии была ожидаемой. Вслед за ними найдутся и другие страны, которые могут бойкотировать матчи. Например, те, в которых сейчас наиболее преобладают русофобские взгляды. В ближайшие несколько дней стоит ожидать их подключения», — заявил Гаджиев RT.

Ранее бывший главный тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха прокомментировал призыв Украинской ассоциации футбола бойкотировать матчи с участием российских команд.